تسببت آخر 20 دقيقة من المباريات في آخر 7 جولات من دوري المحترفين، في مأزق لنادي التعاون وذلك بعد أن تلقى خسارة جديدة أمام نادي الطائي بثنائية دون رد في الجولة السابعة مساء أمس السبت.

سيناريو متكرر يُفقد التعاون الكثير من النقاط

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سكري القصيم للخسارة بعد أن يكون متقدمًا في النتيجة حيث فقد النقاط في 6 مباريات بعد أن كان متقدمًا في النتيجة، وخسر النقاط الثلاث في آخر 20 دقيقة من المباريات، كما تعادل مع فريقي الحزم والأهلي بعد أن كان سكري القصيم متفوقًا في النتيجة.

وخسر سكري القصيم 4 مباريات بسيناريو واحد وهو التقدم في النتيجة ثم تلقيه أهدافًا في آخر 20 دقيقة كلفته الخسارة ضد كل من الهلال والنصر والرائد والطائي.

سكري القصيم يخوض مواجهة قوية ضد الفتح

جدير بالذكر أن سكري القصيم سوف يواجه، نادي الفتح في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 17 أكتوبر بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل التعاون حاليًا المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 3 نقاط.