طالبت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالالتزام بالأدلة المحدثة الواردة من هيئة الصحة العامة (وقاية).

تعميم من وزارة التعليم

وأهابت الوزارة، في تعميم لها اطلعت عليه جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية، ومديري التعليم بضرورة مراجعة وتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس واتخاذ ما يلزم بناء عليه وفق التحديثات للدليل الإرشادي فيما يخص التباعد بين الطلاب.

الدليل الإرشادي الوقائي

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، والدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية في منشآت التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للوقائية من كوفيد – ۱۹ و الدليل المختصر لاستخدام واقي الوجه البلاستيكي.