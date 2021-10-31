أوضحت وزارة التعليم مواعيد رفع طلبات التقاعد المبكر والإعارة، وذلك ابتداءً من تاريخ 25/ 3 وحتى تاريخ 11/ 6.

نظام فارس:

ولفتت التعليم إلى أن الراغبين في ذلك عليهم رفع طلباتهم من خلال نظام فارس، مع ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة إلكترونيًّا من خلال الموقع، حيث لن يتم استقبال الطلبات الورقية.

التقاعد المبكر:

وأوضحت الوزارة أن التقاعد المبكر سيكون خاصًّا لمن أكملوا 25 عامًا في الخدمة بناء على التعميم الوزاري السابق الذي أكد ذلك، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تركهم للعمل في حال الموافقة على تقاعدهم سيكون بتاريخ 23/ 1 من العام الهجري القادم.

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية:

أما في ما يخص طالبي الإعارة فقد أكدت الوزارة ضرورة التزامهم بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والقواعد التنظيمية الخاصة بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته أن تاريخ إنهاء العمل في الوزارة يكون بتاريخ صدور قرار الإعارة من قبل مدير التعليم الذي تعد موافقته على الإعارة استغناءً عن شاغل الوظيفة التعليمية من دون بديل.