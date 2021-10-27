استقبل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي، اليوم الأربعاء، الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، فاطمة سامورا.

تفاصيل لقاء الثبيتي وأمين عام فيفا



ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من لقاء الثبيتي وفاطمة سامورا في مقر الاتحاد بالرياض، وتم إهداؤها قميص المنتخب الوطني.

وجرى خلال اللقاء مناقشات العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والدولي، بما يخدم كرة القدم الآسيوية والعالمية.

الاطلاع على ملف الكرة النسائية

واطلعت الأمين العام لـ”فيفا“، فاطمة سامورا خلال اللقاء على ملف الكرة القدم النسائية في السعودية والتطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة.

وشهد اللقاء حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدير إدارة الكرة النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان.