خالد الثبيتي عضوًا في غرفة فض منازعات فيفا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة، خالد الثبيتي عضوًا في غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي للعبة “فيفا” رسميًا.

تعيين خالد الثبيتي في غرفة فض المنازعات



واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خالد الثبيتي عضوًا في غرفة فض المنازعات لمدة 4 سنوات اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر، ليتواجد لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2021 وحتى عام 2025.

وجاء اختيار “فيفا”، لنائب رئيس الاتحاد السعودي، الثبيتي باعتباره واحدًا من الكوادر القانونية والإدارية الناجحة حيث يشغل حاليًا عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى عضويته في مجالس ولجان عدة.

الاتحاد السعودي يطلق استراتيجيته الجديدة

على الجانب الآخر، أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، استراتيجية تحول الكرة في السعودية بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم العمل على صناعة منتخب ضمن أفضل 20 منتخبًا عالميًا بحلول عام 2034، بجانب إعلانه إطلاق أول دوري نسائي قريبًا وتكون منتخب للسيدات خلال الفترة المقبلة.

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