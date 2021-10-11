أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وقال الجاسر : تشهد بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – وفقهما الله- تحولات غير مسبوقة لتحقيق الريادة والازدهار في جميع المجالات ويمثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
تحول الاقتصاد السعودي
والمعروف أن رؤية المملكة 2030 تقود السعودية نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات.
كما تم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100٪ في غالبية القطاعات وكشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات.
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