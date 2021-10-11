أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وقال الجاسر : تشهد بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – وفقهما الله- تحولات غير مسبوقة لتحقيق الريادة والازدهار في جميع المجالات ويمثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات.