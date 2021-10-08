تنتظر الجماهير مباراة الأخضر الأولمبي ضد نظيره البحريني اليوم ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت 23 عامًا.

الجماهير تدعم الأخضر اليوم

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضد نظيره البحريني عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا.

وتشهد مباراة الأخضر اليوم حضورًا جماهيريًا بالمجان بنسبة تصل إلى 60%، على أن يتم الدخول إلى الملعب بعد إبراز الحالة الصحية في توكلنا وارتداء الكمامة، وأن يكون المشجع حاصلًا على جرعتي لقاح فيروس كورونا، ويكون عمره فوق الـ12 عامًا.

بطولة غرب آسيا

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتي تضم منتخبي سوريا والبحرين، وبدأ مشواره بتجاوز عقبة نسور قاسيون بهدفين دون رد.

وتم اعتماد الطقم الأبيض خلال مباراتي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة غرب آسيا 2021، وتُقام منافساتها خلال الفترة من 4 حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر.