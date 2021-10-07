أبدت الجماهير قلقها لغياب النجم سالم الدوسري عن مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني اليوم، بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

الإصابة تبعد الدوسري

ويغيب الدوسري عن الأخضر لمعاناته من تمزق وقطع في أحد أربطة المفصل، ويخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي منذ أسبوعين، ويتوقع مشاركته في التدريبات الجماعية بعد 14 يومًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني عند الثامنة مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

الجماهير تؤكد أهمية سالم الدوسري

وأصبح اسم سالم الدوسري ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل ساعات قليلة من انطلاق مواجهة اليابان، حيث أكدت الجماهير أن الأخضر سيفتقده، نظرًا لتأثيره الكبير.

وقال عبدالله الدهيمي: “تعويض سالم الدوسري بلا شك صعب جدًا والخيار بين غريب بين العبود.. الأول كإمكانيات أفضل.. الثاني كمستوى متوهج، لكن برأيي الاختيار يعتمد بشكل رئيسي على (منهجية) رينارد في المباراة”.

وتابع: “إذا بتهاجم وبتبحث عن امتلاك الكرة غريب علامة تحقق ثقيلة، إذا بتدافع وبتعتمد على الكونتراتاك العبود”، وقال آخر: “بالليلة الظلماء يفتقد القمر، القوت الدوسري أفضل لاعب تاريخ المنتخب”.

وعلق طلال قائلًا: ” غياب سالم الدوسري عن منتخبنا بلا شك إنه مؤثر لكن سلمان الفرج متى ما كان في الفورمة لا خوف على المنتخب وفالنا الثلاث نقاط”، وقال حميد: “إن شاء الله إنها ثلاث نقاط لمنتخبنا، رغم خسارتنا لأهم لاعب الدوسري والباقون فيهم الخير”.