تترقب الجماهير مباراتي الأخضر الأول والأولمبي، يوم الثلاثاء المقبل؛ أملًا في استمرار تألق المنتخبات السعودية وتحقيق مزيد من الإنجازات.

المنتخب السعودي الأول يستهدف الفوز الرابع:

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الصيني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل مباراة السعودية ضد الصين المقبلة، يملك الأخضر 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب، فيما يقع منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ويطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مواصلة انطلاقته الأفضل في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، أملًا في تعثر أستراليا والانفراد بصدارة المجموعة.

الأخضر الأولمبي يحلم بلقب غرب آسيا:

على الجانب الآخر، ولعب المنتخب السعودي ضد العراق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه الأخضر الأولمبي نظيره الأردني في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعدما تمكن النشامى من خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على سوريا بخماسية في نصف النهائي.

ويأمل المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة مدربه سعد الشهري في مواصلة التألق بمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وخطف اللقب في ظل الدعم الجماهيري الذي يحظى به.