يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم للظهور بشكل مميز ضد الاتحاد اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم يُعاني ضد أندية جدة

ويُعاني الحزم خلال مبارياته ضد أندية جدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 21 مواجهة، فاز مرتين فقط، وخسر 13 مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.

ولعب الفريقان 10 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، شهدت تفوقًا كبيرًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات وخسر مرة، وتعادلا في 3 مواجهات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الحزم في ملعبه بالرس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.