أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تولي الحكم الدولي تركي الخضير لقيادة مباراة العراق ضد لبنان المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الخضير يقود لقاء العراق ضد لبنان

ومن المقرر أن يدير مباراة العراق ضد لبنان طاقم تحكيم سعودي دولي بقيادة تركي الخضير، ويساعده محمد العبكري وخلف زيد، وسيكون الحكم الرابع محمد الهويش.

ويحتضن ملعب استاد خليفة الدولي في الدوحة مباراة العراق ضد لبنان عند الساعة 5:30 مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

العراق ولبنان في التصفيات

وتتشابه ظروف المنتخبان قبل مباراة اليوم، حيث يحتل المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع العراق صاحب المركز السادس.