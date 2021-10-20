نشر رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض والمواقف المخصصة لها.

الحفل في السابعة:

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ننتظركم الليلة، الحفل يبدأ في تمام الساعة السابعة مساء.

ويأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: منهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلًا عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.