أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، تغيير الرقم الموحد الخاص باستفسارات المواطنين والمواطنات الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية إلى الرقم المجاني (8003030070).

فتح بوابة القبول والتجنيد

وكانت الوزارة أعلنت، يوم أمس الاثنين، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة “جندي” حتى “رقيب”.

موعد بدء التسجيل

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن التسجيل يبدأ من تاريخ 18/ 3 / 1443هـ، داعية الراغبين في التقديم إلى زيارة بوابة القبول الموحد (هنا الرابط) للاطلاع على الوظائف العسكرية، وشروط وإجراءات التقديم والقبول.