تُوج المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي آرسنال، بجائزة أفضل مدرب في سبتمبر في الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة.

وكان آرسنال بدأ الموسم بشكل مخيب بخسارته أول 3 مباريات بـ الدوري أمام كل من برينتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي، ثم استعاد عافيته بالفوز على نوريتش سيتي وبيرنلي وتوتنهام هوتسبير في آخر 3 جولات.

مدرب آرسنال يتفوق على مدربي ليفربول والسيتي:

وتفوق المدرب الإسباني أرتيتا على مواطنه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ودين سميث مدرب أستون فيلا وجراهام بوتر مدرب برايتون.

وتحدث أرتيتا بعد الفوز بالجائزة قائلًا: “أعتقد أن هذه الجائزة تُعبر عن الطريقة التي يسري بها العمل في آرسنال وكنا مرينا بصعوبات ولكننا الآن نسير في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف أرتيتا: “جميع الأشخاص في النادي يقفون وراء هذه الجائزة، والتحدي الآن بالنسبة لي هو إبقاء الجميع مترابطين ويجب على كل الأشخاص القيام بعملهم”.

موعد المباراة المقبلة للجانرز بـ الدوري الإنجليزي:

ويحتل نادي آرسنال المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات من آخر 4 جولات، مع التعادل مع فريق برايتون في الجولة السابعة، وذلك قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وسيواجه آرسنال في الجولة الثامنة من البريميرليج فريق كريستال بالاس يوم 18 أكتوبر الجاري.