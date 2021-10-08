توج نجم فريق مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب الشهر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

رونالدو الأفضل في سبتمبر

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن فوز كريستيانو بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بعد تسجيله لـ3 أهداف مع مانشستر يونايتد، حيث أحرز ثنائية ضد نيوكاسل يونايتد وهدف أمام وستهام يونايتد.

ولفتت رابطة البريميرليج إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي لكرة القدم تسديدًا على مرمى المنافسين بـ17 محاولة.

وعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا، مجددًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي الثالث، وبفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليستر سيتي، يوم السبت الموافق 16 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.