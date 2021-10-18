أكدت مبادرة السعودية الخضراء أن فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، سيتحدث في منتدى مبادرة السعودية الخضراء يوم 23 أكتوبر.

مبادرات الاستدامة:

وذكرت المبادرة، في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتحدث الرشيد عن مبادرات الاستدامة التي يجري إطلاقها في العاصمة الرياض.

ولفتت إلى أنه لمعرفة المزيد يمكن الدخول عبر الرابط التالي: هنا.

السعودية الخضراء:

وسيعلن منتدى مبادرة السعودية الخضراء عن جدول أعمال المبادرة، وسيسلّط الضوء على جهود المملكة لحماية البيئة.

وفي ظل حضور قادة عالميين من مختلف ميادين المجتمع، سيقود المنتدى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وإطلاق حلول مبتكرة تُسهم في مكافحة التغير المناخي.

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