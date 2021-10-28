عند انطلاق فعالياتها أمس، لم تتوقف منطقة “الرياض ونتروندرلاند”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، عن تقديم ترفيهها للزوار عبر الألعاب المتنوعة فحسب، بل تجاوزت ذلك لاحتواء إبداعات الفنانين السعوديين من رسامين وتشكيليين، وإتاحة الفرصة لهم أمام الجماهير لنثر إبداعاتهم ومهاراتهم في الهواء الطلق أمام أنظار الزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.

فعاليات منطقة الرياض ونتروندرلاند

وتحتضن المنطقة اليوم، الـ 28 من أكتوبر في ثاني أيامها، موقعًا مخصصًا لأعمال الرسوم والنقوش الفنية والإبداعية، وبيعها من قِبل أصحابها مباشرة لرواد المدينة الترفيهية، التي تفتح أبوابها كل يوم أمام الزوار من الساعة الرابعة مساءً حتى الواحدة صباحًا.

ووجدت الأعمال الفنية للمواهب السعودية إقبالًا من الزوار، الذين شدتهم الرسوم المنثورة على الألواح والخشب وجذوع النخل، لتوثيق التنوع البيئي والجغرافي لمناطق المملكة ومدنها، عبر رسومات تحاكي واقع تلك المدن، وتستلهم روحها وخصائصها العمرانية.

ولقيت المبادرة الفنية وسط “الرياض ونتروندرلاند” ترحيبًا من الجمهور، لما استحدثته من مزج الألعاب بالفنون، وإحداث ألوان متعددة من الترفيه، بما يتناسب مع رغبات الزوار ويلبي طموحاتهم في موسم الرياض 2021.

التقاط الصور التذكارية

وإضافة إلى رعاية الفعالية للفنون، أتاحت المنطقة لزوارها أيضًا التقاط الصور التذكارية بهوية “الرياض ونتروندرلاند” عبر استوديو مهيأ بأحدث الأدوات المتخصصة في التصوير، وزوايا تصويرية أخرى منتشرة في جنبات الموقع، كما وفرت عددًا من متاجر بيع التذكارات، لتخليد اللحظة وإبقائها حاضرة على مَرّ الأيام، وتشمل التذكارات: الحقائب والقمصان وهدايا أخرى متنوعة في متاجر الورود، خدمة للمرتادين وتوفيرًا للتجهيزات اللازمة في لحظاتهم الترفيهية.