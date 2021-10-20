كشفت تقارير إعلامية عن أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد يواجه أستراليا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن إجراءات الإغلاق المستمرة في أستراليا بسبب فيروس كورونا قد تجعل لقاء الأخضر مع الكانغارو الأسترالي يُنقل من أستراليا إلى قطر.

موعد مباراة الأخضر وأستراليا:

ومن المنتظر مواجهة المنتخب السعودي لأستراليا يوم 11 نوفمبر المقبل بالجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

وكشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد قرعة مونديال 2022 المقرر إقامته في ديسمبر 2022 في قطر.

وذكر إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي أن القرعة ستقام يوم 31 مارس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما ذكره موقع الفيفا الإلكتروني.

السعودية في الصدارة:

وكان المنتخب السعودي فاز على المنتخبين الياباني والصيني بتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لشهر أكتوبر الجاري.

ويحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بتصفيات المونديال برصيد 12 نقطة من الفوز في أول 4 جولات.