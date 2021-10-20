كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد قرعة مونديال 2022 المقرر إقامته في ديسمبر 2022 في قطر.

أين تُقام قرعة مونديال 2022 ؟

وذكر إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي أن القرعة ستقام يوم 31 مارس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما ذكره موقع الفيفا الإلكتروني.

وكان إنفانتينو أعلن اليوم الأربعاء كذلك عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية مطلع العام المقبل، بعد اعتذار اليابان عن استضافتها.

الأخضر متصدرًا لمجموعته:

وكان المنتخب السعودي فاز على المنتخبين الياباني والصيني بتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لشهر أكتوبر الجاري.

ويحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بتصفيات المونديال برصيد 12 نقطة من الفوز في أول 4 جولات.