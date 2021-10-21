أقامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية لقاءً توجيهيًا بأصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين، والذي ألقاه الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وتحدث معاليه عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها مَن يجيب على أسئلة قاصدي المسجد الحرام.

أهمية توحيد الفتوى

وشدد السليمان على أهمية توحيد الفتوى وعدم تشتيت المستفتين بكثرة الأقوال واختلافها والاعتماد على الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة، مع مراعاة أحوال السائلين والرفق بهم، وقد حضر هذا اللقاء فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح وفضيلة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن صالح السعيدي وأصحاب الفضيلة المشاركون في إجابة السائلين في المسجد الحرام وعدد من مديري الإدارات المرتبطة بالوكالة.

أهمية الفتوى وخطر القول على الله

واختتم السليمان، اللقاء رافعًا شكره للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على العناية في اختيار أصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين والاهتمام الكبير بالفتوى والمفتين؛ لأهمية الفتوى وخطر القول على الله بغير علم، كما أبدى معاليه موافقته على تكرار مثل هذه اللقاءات التوجيهية التي تهتم بأصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين.