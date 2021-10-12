أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم على نظام البريد يأتي لمواكبة التطور الحادث في قطاع الخدمات اللوجستية.

أهمية الموافقة على نظام البريد

لأن قطاع البريد والخدمات اللوجستية ممكن للاقتصاد الرقمي؛ جاءت موافقة مجلس الوزراء على النظام لمواكبة التطورات التي تمر بها مملكتنا الحبيبة.. أشكر أخي قائد منظومة الخدمات اللوجستية صالح الجاسر، وفريقه على التكامل والعمل بروح الفريق الواحد والشكر موصول لأبطال القطاع.

وكانت وزارة الاتصالات قالت إن موافقة مجلس الوزراء على نظام البريد، يؤكد اهتمام القيادة في قطاع الخدمات البريدية اللوجستية لدوره الفاعل والمهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق رؤية السعودية 2030.