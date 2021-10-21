نجح النجم السوري عمر السومة في تسجيل هدف في شباك الطائي، ليكون مهاجم الأهلي قد سجل أهدافًا في شباك 23 فريقًا من أصل 25 فريقًا تقابل معها في الدوري السعودي للمحترفين.

عمر السومة يسجل في الفريق رقم 23

وأصبح الطائي الفريق رقم 23 الذي يُسجل فيه المهاجم السوري وذلك في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

واستعاد النجم السوري، ذكريات التسجيل مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأحرز هدفًا من ركلة جزاء أمام الاتفاق في الجولة الماضية، ليقود الراقي لتحقيق أول فوز له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الأهلي والطائي يعانيان

ويُعاني الفريقان من تذبذب النتائج والمستوى قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الراقي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي.

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنهما لعبا 46 مباراة في تاريخ المسابقة المحلية منذ عام 1978، وشهدت تفوق الراقي بـ22 فوزًا، وخسر 8 مرات، وتعادل 16 مرة.