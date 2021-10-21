أعربت الجماهير الشبابية عن سعادتها بحصول النادي على الرخصة الآسيوية رسميًا، موجهة الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.

الشباب يحصل على الرخصة الآسيوية

وأعلنت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن حصول 7 أندية يتقدمهم الشباب على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021/ 2022.

وأنهى نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أزمة المستحقات المالية لعدد من اللاعبين، خلال الفترة الماضية، من أجل استخراج الرخصة الآسيوية، والتي تسمح للفريق الأول بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 بعد غياب 6 سنوات.

شكرًا خالد البلطان

ودشنت جماهير الشباب هاشتاقًا يحمل اسم شكرًا خالد البلطان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال صالح العنزي: “(العمل بصمت هو ما سيحقق لنا أهدافنا).. ولايزال للعمل بقية، لأننا نعرف من هو خالد البلطان”.

وعلق الفيصل قائلًا: “اشتقنا لآسيا وآسيا اشتاقت للشباب.. الشباب قادر على الوصول للنهائي على الأقل في ظل أوضاع البطولة الآسيوية السهلة.. متعة الشباب في آسيا راجعة أنا أثق في ذلك”.

وكتب إبراهيم الميموني: “تقف الحروف عاجزة عن شكره لكن يبقى البلطان (خالد) في قلوب الشبابيين”، وقال بندر راشد: “يعمل وحيدًا بلا دعم شرفي قوي ولا مساندة حقيقية من الذين يفترض بهم دعم الأندية بشكل منصف ومتساوٍ.. الحقيقة بأنه صدق عندما قال (الريال الواحد لدينا بعشرة عند غيرنا).. من القلب”.

وقال الإعلامي تركي الذيابي: “موضوع الرخصة الآسيوية ليس من السهل أن تُغلق هذا الملف الحساس وسط هذه الظروف الصعبة.. أبو الوليد لم يُشعرنا لحظة بأن الشباب رُبما يفقد مقعده الآسيوي كما فقده الاتحاد وغيره من الأندية في سنوات ماضية”، وكتب صالح: “شكرًا من القلب”.

وتفاعلت شهد العنزي مع هاشتاق شكرًا خالد البلطان قائلة: “ستمشـي الأيام والسنوات والقرون ستلد الأرض أشخاصًا مختلفين عمن عاصروك، سيتجدد النادي بـ رئاسـة آخرين، ولكن لن يأتي رئيس بمثلك يا أبا الوليد .. رجل الأوقات الصعبة والحاسمة.. شكرًا من القلـب.. والعزاء لمن لم يعاصـروك ولم يقدروا تعبـك”.