نجح نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في الحصول على الرخصة الآسيوية بشكل رسمي، اليوم الخميس.

الشباب يستطيع المشاركة في آسيا رسميًا

وعلق مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، قائلًا: “تم.. الرخصة الآسيوية“، ليُنهي بذلك الجدل الذي أثير حول عدم الانتهاء من إجراءات الحصول عليها.

وتفاعل الرياضيون والجماهير مع تغريدة المسعود عبر “تويتر”، وقال الإعلامي تركي الذيابي: “عمل إداري مميز يُحسب لخالد البلطان ومجلس إدارته موافق.. وبالتوفيق لليوث في المهمة الآسيوية”.

وقال عبدالله العنزي: “الحمد لله.. لا خوف على الليث بوجود القادح”، وكتب “هلالي النهضة”: “آسيا مشتاقة للكبير”، وقال حاتم: “الحمدلله عمل تشكر عليه الإدارة”، وتابع فهد الحربي: “الحمدلله – بشرك الله بما يسرك”.

وأنهى نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أزمة المستحقات المالية لعدد من اللاعبين، والتي وصلت إلى 5 ملايين ريال، من أجل استخراج الرخصة الآسيوية، والتي تسمح للفريق الأول بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 بعد غياب 6 سنوات.

أندية دوري المحترفين لم تحصل على الرخصة الآسيوية

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم تنته من إجراءات الحصول على الرخصة الآسيوية، وأكدت عدم قدرتهم على المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة القارية بدونها.