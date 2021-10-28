أنهى الفريق الكروي الأول بـ الشباب الشوط الأول من مباراة الطائي متقدمًا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهدف الثاني لفريق #الشباب سجله اللاعب إيغالو عند الدقيقة 23"#الشباب 2 – 0 #الطائي#الشباب_الطائي#قنوات_SSC pic.twitter.com/BuOuccB2yR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 28, 2021
ملخص مباراة الشباب والطائي بالشوط الأول
وسجل هدفي الليث كل من البرازيلي كارلوس جونيور والنيجيري أوديون إيجالو في الدقيقتين الـ3 والـ23.
ويسعى الليث إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 18 والصعود لمركز الوصافة بالشراكة مع نادي ضمك.
الليث يواصل سلسلة النتائج الإيجابية
وكان الليث نجح في التفوق على فريق الاتحاد في الجولة التاسعة بالفوز بهدفين دون رد قبل مواجهة الطائي اليوم.
الهدف الأول لفريق #الشباب سجله اللاعب كارلوس جونيور عند الدقيقة 3"#الشباب 1 – 0 #الطائي#الشباب_الطائي#قنوات_SSC pic.twitter.com/3dOnhQslnr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 28, 2021
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