أنهى الفريق الكروي الأول بـ الشباب الشوط الأول من مباراة الطائي متقدمًا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الشباب والطائي بالشوط الأول

وسجل هدفي الليث كل من البرازيلي كارلوس جونيور والنيجيري أوديون إيجالو في الدقيقتين الـ3 والـ23.

ويسعى الليث إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 18 والصعود لمركز الوصافة بالشراكة مع نادي ضمك.

الليث يواصل سلسلة النتائج الإيجابية

وكان الليث نجح في التفوق على فريق الاتحاد في الجولة التاسعة بالفوز بهدفين دون رد قبل مواجهة الطائي اليوم.