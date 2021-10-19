كشف حسن الصبحان الشهير بـ “ملك التوقعات” عن توقعاته بشأن نتيجة المواجهة التي ستجمع الهلال مع النصر اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

#الهلال_النصر

توقعاتي للمباراه ،… انا تعبان نفسيا بسبب المباراه ….. نار ياحبيي نار …. هنا ملك التوقعات …. احذر النصر من ارهاق مادو والعمري ٤ مباريات خلال ١٢ ايام pic.twitter.com/xMLolu5rFE — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) October 18, 2021

النصر شرس والهلال سيفوز

وقال الصبحان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن النصر سيكون شرساً، ومع ذلك فإنه يرجح أن يفوز الهلال بنتيجة إما “3-1” أو “4 -2″، وسيحرز هذه الأهداف بافيتيمبي غوميز وماتيوس بيريرا وسالم الدوسري”.

تحذير لنادي النصر

ووجه ملك التوقعات حسن الصبحان تحذيرًا إلى نادي النصر من إرهاق عبدالله مادو وعبدالإله العمري لكونهما شاركا في 4 مباريات.