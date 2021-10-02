حقق الفريق الكروي الأول في نادي الطائي فوزًا ثمينًا على حساب التعاون بثنائية لهدف، في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الطائي والتعاون:

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، افتتح التعاون النتيجة مُحرزًا الهدف الأول في الدقيقة الستين عبر اللاعب سميحان النابت، ثم نجح فارس الشمال في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب موسونا في الدقيقة الـ68.

أمير سعيود يتألق:

وتلاعب الجزائري أمير سعيود بدفاعات سكري القصيم ليضيف الهدف الثاني لـ فارس الشمال في الدقيقة الـ75.

وأصبح رصيد فارس الشمال بعد الفوز 7 نقاط في المركز الحادي عشر ليبتعد عن مراكز الهبوط، بينما يقبع التعاون في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.