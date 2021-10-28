يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي للظهور بشكل مميز ضد نظيره الشباب اليوم، والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فارس الشمال ضيفًا على الشباب اليوم

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الطائي عند الساعة 7:50 مساء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد فارس الشمال في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

الطائي يسعى للفوز على الشباب

وتُعد مباراة الفريقين اليوم هي الأولى في تاريخ مواجهاتهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنهما لعبا 40 لقاء من قبل في المسابقة المحلية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في تفجير مفاجأة بالفوز على الشباب على أرضه، وتكرار فوزه في موسم 2002، عندما فاز عليه بهدف دون رد ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري السعودي.

وتعود آخر زيارة لفريق الطائي إلى الرياض إلى موسم 2007 عندما واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الدور الثاني من الدوري السعودي، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.