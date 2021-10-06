تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بشكل لافت مع مدربه الصربي زوران مانولوفيتش في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إقالة محمد الكوكي

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مخيب للآمال مع المدير الفني التونسي محمد الكوكي، ما دفع الإدارة إلى إقالته بعد 3 مباريات.

وخاض فارس الشمال 3 مباريات مع الكوكي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خسر أمام الهلال وضمك بهدف دون رد، وضد الفيحاء بنتيجة 3/1، ليتم إقالته والتعاقد مع زوران مانولوفيتش.

تألق الطائي مع مانولوفيتش

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي انتفاضة مع مانولوفيتش في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتشله من المركز الأخير بدون أي رصيد إلى المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، حاصدًا معه أول نقاط في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.

وأوقف مانولوفيتش سلسلة الخسائر المتتالية لفارس الشمال بتعادل سلبي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قبل أن يحقق انتصارين على أرضه أمام الاتفاق بنتيجة 4/2، وخارج أرضه ضد التعاون بهدفين مقابل هدف.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مباراة مؤجلة ضد نظيره النصر، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها؛ والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجح في تصحيح أخطاء البداية المتعثرة.