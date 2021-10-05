أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، أنه لاحظ انتشار معلومة مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي إمكانية استخراج لقاح فيروس كورونا من الجسم وذلك من خلال إجراء الحجامة بعد التطعيم مباشرة.

أماكن يمنع فيها الحجامة:

وتابع المركز أنه عملًا بالدور التوعوي له، يود توضيح الحقيقة العلمية المتعلقة بإجراء الحجامة، حيث إنه يمنع منعًا باتًّا إجراء الحجامة على موضع أخذ اللقاح (على الجلد مباشرة- موضع الوخز)، أو على أي مرض جلدي مثل (الدمامل- الخراج- البهاق- الصدفية- وغيرها..) ولكن تُجرى على مواضع محددة من الجسم تحت إشراف ممارس معتمد ومرخص من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

تشديد من المركز:

ولفت إلى أنه لا يوجد جدوى للحجامة في إخراج اللقاح من الجسم بأي حال من الأحوال، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات الطبية من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات وتصديق ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة ومغلوطة، والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بممارسات الطب البديل والتكميلي عبر القنوات الرسمية.