كشف مالك نيوكاسل يونايتد السابق، مايك آشلي، سبب موافقته على بيع النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على الرغم من تلقيه عرضًا ماليًا أكبر.

صندوق الاستثمارات يستحوذ على نيوكاسل

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس الخميس، عن بيع نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس آند ميديا.

واحتفل مشجعو نيوكاسل يونايتد بنهاية عهد المالك السابق مايك آشلي الذي استمر لمدة 14 عامًا ولم يحظ بشعبية، وسط توقعات بتحقيق انتفاضة مع الملاك الجدد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يُعاني هذا الموسم.

العرض السعودي يحقق مصالح النادي

وقال مالك نادي نيوكاسل يونايتد السابق، خلال تصريحاته لصحيفة “ذا صن”: “أود أن يعرف الجميع أنني تلقيت عرضًا أكبر لبيع النادي من العرض الذي قبلته”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “لكني أشعر أن العرض الذي قبلناه من الملاك الجدد الحاليين سيحقق مصالح النادي بصورة أفضل. المال لم يكن الأساس بالنسبة لي لأنني في بعض الأحيان تدخلت ماليًا من أجل إنقاذ النادي والحفاظ على استمراره”.

وأضاف مايك آشلي: “حرصنا على ضمان دفع الأجور عندما هبطنا للدرجة الأدنى أملًا في العودة والصعود من جديد.. وكنت أسعد شخص لدى صعودنا من جديد مباشرة بعد ذلك.. وكان من الضروري بيعه لضمان استمراره في المنافسة على المستوى الأعلى”.