اعتلى الحارس محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة أفضل الحراس في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، بعد أن تالق بشكل لافت في مباراة اليابان مساء أمس الخميس.

محمد العويس يخرج للمباراة الـ8 بشباك نظيفة:

وتمكن حارس مرمى المنتخب السعودي من الخروج للمباراة الثامنة بشباك نظيفة في مباريات التصفيات، حيث اهتزت شباكه فقط في 3 مباريات طول التصفيات متفوقًا على الحارس الأسترالي رايان والحارس الياباني جوندا حيث سكنت شباك الأخير هدفًا من فراس البريكان وتوقف رصيده عند 7 مباريات خرج فيها بشباك نظيفة.

وكان حارس الأخضر أنقذ منتخب بلاده من هدفين محققين للمنتخب الياباني أمس الخميس، كما سكنت شباك الأخضر 5 أهداف في 3 مباريات بواقع هدفين من منتخب اليمن وهدفين من منتخب أوزبكستان وهدف من منتخب فيتنام.

فراس البريكان يشيد بدور حارس الأخضر:

وفي وقت سابق، أكد فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن محمد العويس ساهم بشكل كبير في فوز الأخضر على اليابان بفضل تصدياته.

وتحدث فراس قائلًا بعد لقاء اليابان: “الحارس كان مؤثرًا ودوره مهم لا يجب ألا ننسى ذلك فقد تصدى لفرصتين من المنتخب الياباني، وليس المهم من يُسجل فنحن نلعب كمجموعة واحدة”.

وواصل فراس قائلًا: “الجمهور الذي ساندنا في الملعب وشجعنا خلف الشاشات يستحق هذه الفرحة، وهذا الهدف إهداء لهم”.