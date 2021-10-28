كشف الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول في النصر عن تفاصيل إصابات 6 من لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة الفيحاء بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل إصابات اللاعبين الـ6

ويُعاني المغربي عبدالرزاق حمدالله من إصابة بكدمة في الركبة، بينما يُعاني عبدالفتاح آدم من إصابة التمزق في العضلة الخلفية، ويُعاني عبدالإله العمري من كدمة في الأنف، وأُصيب عبدالله مادو في عضلات البطن.

بينما يُعاني الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من شد عضلي، وأُصيب حمد المنصور بنزلة معوية.

وجاء ذلك قبل مواجهة العالمي لفريق الفيحاء بعد غدًا في الجولة العاشرة لبطولة دوري المحترفين السعودي.

النصر يُعاني فنيًا

ويمر العالمي بفترة صعبة من الناحية الفنية، حيث ودع نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء قبل الماضي أمام جاره الهلال، كما خسر الأحد الماضي من فريق الاتفاق دوريًا.

ويسعى النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل في الفوز على الفيحاء للمنافسة على لقب الدوري.