نشرت الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري فيديو عبر حسابها في تطبيق سناب شات وجهت الشكر للجمهور الذين تابعوا حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

رسالة للجمهور

وقالت الأنصاري إنها وقبل كل شيء، ترغب في أن تشكر جمهورها ومحبة الناس لها بشكل كبير، وعلقت: “الله لا يبليكم في أحبابكم”.

وحول كواليس نقل فاطمة الأنصاري للمستشفى، أوضحت أنها استيقظت يوم الخميس قبل الماضي طبيعية وليس بها شيء، حيث أخذتها شقيقاتها للخروج، وعندما عادت حدث لديها خوف ووسوسة وتعب من الألم الذي كانت قد عانته سابقاً، بأن يعود لها.

الشعور بالألم

وأشارت إلى أنها بعد أن تناولت وجبة الغداء بعد العودة للمنزل وتناول مسكناً للألم بدأت تلاحظ ارتفاع درجة حرارتها وتابعت: “صرت كأني طايحة اليوم”.

وأوضحت الأنصاري أنها تعبت بشدة، واستمر التعب عليها لأيام، إلا أنها وبمجرد تعافيها واستطاعتها الحديث خرجت للجمهور.

وأكدت أنها ما زالت تتابع الوضع الصحي مع الطبيب لاستطلاع الجديد بشأن حالتها والاطمئنان بشكل نهائي.