توقع الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن مشجعي الهلال والنصر يعانون حاليًّا من بعض الأعراض، وذلك بسبب القلق والخوف نتيجة ترقبهم للديربي الذي يقام مساء اليوم بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

#وليد_الفراج: إذا كنت تعاني من الأرق فهذه متلازمة موقعة مرسول بارك .. لو فازوا دول سيقولون : متعودين .. ولو فاز دول سيقولون: أن العدالة حضرت.. عند تقدم #الهلال سنسمع المدرج "الآسيوية صعبة قوية" اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP#النصر_الهلال#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/Jzr3t7Uf3l — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 18, 2021

أعراض ترقب ديربي الهلال والنصر:

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” : “إذا كنت تعاني من أرق أو غثيان أو حرارة، أو مغص شديد أو رجفة متقطعة وصعوبة في النوم خلال اليومين الماضيين، فأنت بالتأكيد هلالي أو نصراوي”.

وأضاف: “هذه الأعراض هي متلازمة تشجيع الفريقين في الديربي المنتظر، اليوم على ملعب مرسول بارك”.

توقيت الديربي المرتقب:

وسوف تنطلق المباراة اليوم في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

ووجه الناقد الرياضي جمال عارف رسالة اعتذار إلى جماهير نادي النصر، مؤكدًا أنه سيكون مشجعًا لـ الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الفريقين.

وتحدث عارف قائلًا في حلقة من برنامج “أكشن مع وليد”: “أنا هلالي عذرًا، لأني عاشق لنادي الاتحاد وأظن أن الجميع يعلم بأنه إذا تأهل النصر للنهائي وتُوج بدوري أبطال آسيا 2021، فلن يشارك الاتحاد بنسخة 2022 المقبلة، لذلك كاتحادي أتمنى فوز الهلال”.