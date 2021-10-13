تسلم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، شهادة جينيس من الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الأربعاء.

سبب تسلم الفيصل لـ الشهادة:

وجاء ذلك بعد تحقيق مجسم سيارة فورمولا 1 المبني من قطع الليغو الرقم القياسي كأكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو.

مطربون عالميون في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا:

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، اليوم عن قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفلات الموسيقية ضمن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للنسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، والتي تستضيفها حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر المقبل، وتقام برعاية إستراتيجية من “إذاعة ألف ألف”، و”إذاعة ميكس إف إم”.

وأعلن الاتحاد أن النجوم العالميين جاستن بيبر وآيساب روكي ودافيد غيتا، سيلتقون جمهورهم في ختام برنامج الحفلات المصاحب لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 عقب السباق الرئيسي مساء يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل، فيما سيحيي نجم الغناء الحائز على العديد من الجوائز وكاتب الأغاني والراقص جيسون ديرولو، ومنسق الموسيقى العالمي تييستو، في إحياء حفل موسيقي استثنائي بعد الحصة التأهيلية مساء يوم السبت 4 ديسمبر.