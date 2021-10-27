يعقد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة سباقات الخيل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات يوم غدٍ الخميس عند الساعة السابعة مساء مؤتمر كأس السعودية في نسخته الثالثة لعام 2022 الذي تم تصنيفه من ضمن سباقات الفئة الأولى عالميًا.

مؤتمر صحافي للكشف عن التفاصيل

ويشهد المؤتمر حضورًا كبيرًا من المهتمين بعالم الخيل وبتغطية إعلامية كبرى محليًا وداخليًا تواكب الحدث من خلال 4 مؤتمرات تواكب التوقيت العالمي لكل قارات العالم.

ويعتبر هذا الكأس هو أغلى جائزة سباقية في التاريخ حيث تبلغ جائزته 20 مليون دولار، وسبق أن أقيمت نسختان منه حيث توج الجواد ماكسيموم سيكورتي بالنسخة الأولى لشركة كولمور العالمية في عام 2020.

وفي النسخة الثانية من بطولة كأس السعودية توج الجواد مشرف ابن الفحل ميك بيليف بالنسخة الثانية المملوك للأمير عبدالرحمن الفيصل.

كأس السعودية يخطف الأنظار

وأصبحت بطولة كأس السعودية بأشواط أمسيته الثمانية مطمع وطموح كبار الملاك والمدربين العالميين خصوصاً أن المشاركة فيه تمر عبر تصفيات وأشواط صعبة مختارة بمقاييس معينة لكي يجتذب نخبة النخبة من أقوى الخيول في العالم.