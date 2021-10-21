تواصل الليرة التركية دفع ثمن قرارات الرئيس رجب طيب أردوغان غير المدروسة، حيث تسبب قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى تراجع العملة التركية بشكل كبير.

انهيار الليرة التركية

وقد تراجعت العملة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى مستويات تاريخية بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو مطلب أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا لموقع وكالة “بلومبرغ” ارتفع سعر صرف الدولار إلى 9.4206 ليرة، بزيادة نسبتها 2.19%، وهذه تعد المرة الأولى التي تسجل فيها العملة التركية هذا المستوى.

تداعيات انهيار العملة التركية

ويمثل انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية هاجساً لدى المواطنين الأتراك، الذين يراقبون أسعار الصرف بقلق شديد مع تأثير الأزمة وامتدادها إلى أسعار السلع الأساسية والقيمة الشرائية.

وبسب تراجع الليرة ارتفعت الأسعار بشكل كبير وتدنى مستوى المعيشة ودخل ملايين الأتراك تحت خط الفقر فيما تراجع الميزان التجاري التركي بشكل كبير مع العديد من الدول الخارجية.