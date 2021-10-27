شاركت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في “منتدى الأسرة السعودية 2021” الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة.

جهود المرئي والمسموع لحماية الهوية الثقافية

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية بالهيئة خلود الأمير أن الهيئة تعمل على حماية وإثراء الهوية الثقافية من خلال تنظيم القطاع الإعلامي والإشراف عليه ليكون رياديًا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيّم يمتاز بالشفافية والموثوقية، إضافة إلى وضعها تصانيف عمرية للمحتوى لتحديد مدى ملاءمته للفئات العمرية المختلفة، ومطابقته للسياسة الإعلامية للمملكة.

ودعت أولياء الأمر أن يكونوا واعين وملمين بالأدوات التي وفرتها الهيئة خاصة التصنيف العمري، ليتمكنوا من اختيار المحتوى المناسب لأطفالهم وتعزيز الرقابة الذاتية لديهم.

تطوير إستراتيجية إعلامية

وأشارت الأمير إلى أن الهيئة تسعى حاليًا إلى تطوير إستراتيجية تنهض بمنظومة الإعلام، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي يعتز بهويته الوطنية ويفخر بإرثه وتاريخه الثقافي وسط بيئة عامرة ومحفزة وجذابة.