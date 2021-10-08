كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الجمعة، عن 30 لاعبًا مرشحًا في القائمة الأولية لنيل الكرة الذهبية عن العام الحالي.

القائمة الأولية لـ الكرة الذهبية:

وجاءت القائمة مكونة من : “الإيطالي نيكولو باريلا من إنتر ميلان الإيطالي، الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس الإيطالي، البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإيطالي جورجيو كيليني لاعب يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي، الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نغولو كانتي لاعب منتخب فرنسا وتشيلسي، الدنماركي سيمون كايير لاعب ميلان الإيطالي”.

الجزء الثاني من قائمة الكرة الذهبية:

وشملت القائمة كذلك كلًّا من: “الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، الإسباني جيرارد مورينو لاعب فياريال الإسباني، الإنجليزي ماسون ماونت لاعب تشيلسي، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني بيدري لاعب برشلونة الإسباني، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني”.