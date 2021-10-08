لعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد باراغواي، فجر اليوم الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

منتخب الأرجنتين يتعادل مع باراغواي

وأُقيمت مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد باراغواي في العاصمة سونسيون ضمن منافسات الجولة الـ11 من التصفيات المونديالية، وشهدت ظهورًا باهتًا لنجم التانغو، ليونيل ميسي.

ولم يظهر المنتخبان بالمستوى المتوقع، وقدم منتخب باراغواي الأول لكرة القدم أداء أفضل واتسم بالقوة خاصة في الشوط الثاني الذي تراجع فيه أداء الأرجنتين، وتألق الحارسان بشكل لافت وتصديا لفرص خطيرة، ليساهما في الحفاظ على نظافة شباكهما.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم

ورفع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، خلف البرازيل متصدر الترتيب، فيما وصل رصيد باراغواي إلى 12 نقطة في المركز السادس.

جدير بالذكر أنه يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الخامس ملحقًا.