أجرى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اتصالًا هاتفيًا بالحارس محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية الأول لكرة القدم وذلك بعد أن أُصيب في مباراة الصين أمس في تصفيات كأس العالم 2022.

رسالة المسحل لـ العويس

وتمنى رئيس اتحاد كرة القدم خلال اتصاله الهاتفي للحارس بالشفاء سريعًا والعودة إلى المستطيل الأخضر.

وكانت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للحارس قد كشفت عن تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى.

بماذا علق حارس الأخضر ؟

وفي سياق آخر، حرص العويس على طمأنة الجماهير بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الصين.

وقال حارس الأخضر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرًا لكل اللي سأل عني وتواصل معي وشكرًا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميلة كلنا يد واحدة، وبإذن الله ندعم بعضًا ونوصل لكأس العالم”.

وتعرض حارس الأخضر لإصابة قوية في ركبته خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد الصين، ولم يستطع استكمال المواجهة ليشارك الحارس فواز القرني بدلًا من عند الدقيقة 69.