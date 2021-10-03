حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على حضور مران المنتخب السعودي الأول، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة اليابان المقبلة.

المسحل يدعم المنتخب السعودي:

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا حاليًّا في محافظة جدة، استعدادًا لخوض مواجهتي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي الأخضر قبل بداية المران، حيث أكد على أهمية المباراة القادمة وقوتها كونها أمام منتخب منافس، مشددًا على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية من الإعداد، كما أكد على ثقته بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف.

الأخضر يواصل الاستعداد:

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد حصتهم التدريبية اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يجري مجموعة من التمارين الاسترجاعية المتنوعة.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، يوم غدٍ الاثنين عند الساعة السابعة والنصف مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني، في السابع من أكتوبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن يُلاقي الصين، يوم 12 من الشهر ذاته.