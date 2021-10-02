أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، أن النماذج المناخية تشير إلى أن إعصار شاهين قد يتوغل شمالًا في بحر عمان، وعليه سيؤثر على شمالي عمان بالدرجة الأولى، ثم جنوبي الإمارات.

اشتداد الإعصار شاهين:

وتابع المسند، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يشتد شاهين يوم غد ليبلغ الدرجة الثانية بسرعة 161 كم في الساعة، ثم يتراجع للدرجة الأولى قبل أن يصل لليابس العماني.

توغل:

كما أنه من المتوقع أن يتوغل الإعصار شاهين للأراضي الإماراتية كعاصفة مدارية، ثم يدخل شرقي الربع الخالي في السعودية كعاصفة مدارية أيضًا محملًا بأمطار خير وبركة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة على عتبة أكبر صحراء متصلة في العالم، الربع الخالي (مقبرة الأعاصير المدارية).