قالت البروفيسور غادة المطيري الباحثة والرائدة السعودية والتي تحمل أكثر من 10 براءات اختراع في مجال طب النانو، إن منتدى مستقبل الاستثمار سيواصل جلب أفضل العقول الشبابية في العالم بهدف خلق تأثير إيجابي للبشرية.
فيديو | كلمة البروفيسور #غادة_المطيري في افتتاح أعمال منتدى #مبادرة_مستقبل_الاستثمار بعنوان #الاستثمار_في_الإنسانية#الإخبارية#FII5 pic.twitter.com/xGwEU8UDgB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021
منصة للتعاون والشراكة
وأضافت المطيري، في كلمتها بافتتاح أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار، إن المبادرة ستكون منصة للتعاون والشراكة وتناقش نقاط الأولويات والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.
فيديو | البروفيسور #غادة_المطيري: سنناقش في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار الشراكات التي يمكنها أن تجمع نقاط قوة مختلفة لمشاركة الأهداف#الإخبارية #FII5 pic.twitter.com/CnvByUQFBZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021
جلب أفضل العقول
وتابعت غادة المطيري أن مبادرة مستقبل الاستثمار ستواصل جلب أفضل العقول في العالم بهدف خلق تأثير إيجابي للبشرية.
فيديو | البروفيسور غادة المطيري: #مبادرة_مستقبل_الاستثمار منصة للتعاون والشراكة تناقش نقاط الأولويات والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي #الإخبارية #FII5 pic.twitter.com/wxtxDD3uRj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021
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