قالت البروفيسور غادة المطيري الباحثة والرائدة السعودية والتي تحمل أكثر من 10 براءات اختراع في مجال طب النانو، إن منتدى مستقبل الاستثمار سيواصل جلب أفضل العقول الشبابية في العالم بهدف خلق تأثير إيجابي للبشرية.

منصة للتعاون والشراكة

وأضافت المطيري، في كلمتها بافتتاح أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار، إن المبادرة ستكون منصة للتعاون والشراكة وتناقش نقاط الأولويات والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

جلب أفضل العقول

وتابعت غادة المطيري أن مبادرة مستقبل الاستثمار ستواصل جلب أفضل العقول في العالم بهدف خلق تأثير إيجابي للبشرية.