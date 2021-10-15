عبرت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية عن غضبها من زعماء العالم الذين يتحدثون عن قضية التغير المناخي ثم لا يفعلون شيئًا لتنفيذ ما وعدوا به.

سبب غضب الملكة إليزابيث

وبحسب رويترز، قالت الملكة، التي من المقرر أن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ “كوب 26” في غلاسكو، إنها ما زالت لا تعرف من سيأتي.

المشاركة في كوب 26

وأضافت ملكة بريطانيا البالغة من العمر 95 عامًا لكاميلا، دوقة كورنوال وزوجة ابنها تشارلز، أمير ويلز ورئيس الجمعية الويلزية: “أمر غير عادي.. لقد سمعت كل شيء عن كوب 26.. ما زلت لا أعرف من سيأتي..”

وتابعت الملكة إليزابيث في محادثة التي تم التقاطها بواسطة ميكروفون: “نحن نعرف فقط الأشخاص الذين لن يأتوا.. إنه أمر مزعج حقًا عندما يتحدثون، لكنهم لا يفعلون”.

يذكر أنه ستُعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في غلاسكو.

وسيُعقد حوار عن الغذاء من المزرعة حتى تناوله‘‘ (farm-to-fork-dialogue) ضمن الفعاليات الجانبية للدورة. وتهدف الدورة إلى جمع ممثلي المجتمعات الزراعية والمدن والولايات والمناطق المختلفة لتهيئة حيز لإجراء حوار بنَّاء عن الغذاء وتغير المناخ، وتحسين الفهم المتبادل لطموحات وظروف الآخرين، وبناء روابط وشراكات جديدة‘‘.

وتُبذَل أيضًا جهود لإصدار إعلان رفيع المستوى بشأن الحاجة إلى سياسات غذائية متكاملة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.