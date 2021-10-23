حصدت هيئة الإذاعة والتليفزيون بالمملكة 7 جوائز، أربع منها إذاعية وثلاث تليفزيونية، في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون الذي اختتم دورته الحادية والعشرين بالعاصمة تونس.

تفاصيل الجوائز

وأعلنت الهيئة عن فوزها بالجائزة الثانية في صنف “الشباب تجارب نجاح” عن برنامج “شباب الرؤية”، فيما كانت الجائزة الثانية من نصيب صنف ومضات التوعية العامة عن برنامج “التوعية العامة”، وكذلك على الجائزة الأولى في صنف المسنين ببرنامج “رفقا بهم”، والجائزة الثانية في صنف المرأة نماذج قيادية عن برنامج “سعودية”.

أفلام وبرامج وثائقية

وفازت بالجائزة الثانية في كل من أصناف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة عن برنامج “رحال”، وبرامج الأطفال عن برنامج “العبقري الصغير”، والمسلسلات الاجتماعية عن مسلسل “اختراق الجزء الأول”.

وشارك في الدورة الـ 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتليفزيون التونسيتين، 235 عملًا في المسابقات، توزّعت بين 113 عملًا إذاعيًا و122 عملًا تليفزيونيًا.