دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد معسكره اليوم السبت في جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخبي اليابان والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وتبدأ فترة التوقف الدولي في السعودية من اليوم وحتى يوم 15 أكتوبر الجاري، حيث ستتوقف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 13 يومًا بسبب مباراتي المنتخب السعودي في تصفيات المونديال.

قائمة المنتخب السعودي لـ مباراتي اليابان والصين

واختار هيرفي رينارد قائمة المنتخب السعودي المكونة من: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع تواجد كل من محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، حسين قاسم، سلطان الغنام، ياسر الشهراني.

وفي خط الوسط كل من ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي.

وفي خط الهجوم كل من فهد المولد، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، صالح الشهري، فراس البريكان.

ويواجه الأخضر، نظيره الياباني يوم الخميس 7 أكتوبر في ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، ثم يواجه المنتخب الصيني بالجولة الرابعة من التصفيات يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

الأخضر في المركز الثاني بمجموعته

يذكر أن الأخضر كان فاز على منتخبي فيتنام وعُمان في أول جولتين من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، كما يتواجد الأخضر بالمركز الثاني في مجموعته برصيد ست نقاط، خلف المتصدر منتخب أستراليا.