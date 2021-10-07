يسعى النجم فهد المولد لاستعادة بريقه والتألق مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مباراة اليابان اليوم في تصفيات كأس العالم.

مباراة السعودية واليابان اليوم

وتُقام مباراة السعودية واليابان، مساء اليوم الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر.

فهد المولد يسعى لمواصلة هز الشباك

ودائمًا ما يتألق فهد المولد في مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة، حيث إنه يعد أكثر لاعبي الأخضر في القائمة الحالية تسجيلًا للأهداف في هذا الاستاد.

ونجح فهد المولد في تسجيل 3 أهداف مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ملعب الجوهرة المشعة، ويُعد أبرزها هدفه في شباك اليابان ضمن تصفيات كأس العالم 2018، والذي قاد من خلاله الأخضر إلى مونديال روسيا.

ويطمح فهد المولد أن تكون مباراتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام اليابان والصين، فرصة لكسر رقم هداف الأخضر في ملعب الجوهرة المشعة، المهاجم محمد السهلاوي، ومصالحة الجماهير لتذبذب مستواه مؤخرًا.