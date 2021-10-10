الندوة العالمية توزع الحقائب المدرسية والزي الطلابي على 3000 تلميذ وتلميذة بالسودان

دشن مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان مشروع توزيع الحقائب المدرسية والزي الطلابي المتكامل لتلاميذ المرحلة الأساسية في مناطق متعددة في ولاية الخرطوم لتشمل أكثر من (3000) تلميذ وتلميذة.

وأقيم حفل الافتتاح بحديقة المكتب وسط حضور ;كبير من عدة جهات رسمية ومجتمعية. وكان قد تم التوزيع في عدد من المدارس خلال الأيام الدراسية الذي كان حاشداً بأصوات التلاميذ وتصفيقهم معبرين عن فرحتهم وسرورهم.

ويذكر مدير مكتب الندوة الأستاذ/ محمد الحبر أن البرنامج يسعى إلى تغطية المناطق النائية والفقيرة المتضررة بالسيول والفيضانات ومساعدة الأسر المتعففة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، فامتدت الفائدة لجميع ولايات الخرطوم.

وأضاف مدير المكتب بأن مكتب الندوة بالسودان يسعى بالتعاون مع شركائه لاستدامة المشروع وتوسيع نطاقه ليغطي كل تلاميذ السودان في كل المناطق، ومازال الشكر والعرفان بالجميل ممتداً للمملكة حكومة وشعباً في دعمها لهذه البرامج الهادفة والبناءة والمحفزة على دعم الطلاب والتعليم لمساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.